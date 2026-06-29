زلزال فنزويلا يودي بحياة عائلة اللاعب لوكاس تريخو بالكامل

دبي - فريق التحرير: تواصل الحصيلة الإنسانية لزلزالي فنزويلا المدمرين الارتفاع، حاملةً معها قصصًا مأساوية ومفجعة، كان أبرزها الفاجعة التي ألمّت بمدافع نادي ديبورتيفو لا غوايرا الأرجنتيني لوكاس تريخو. فبعد أيام طويلة من التمسك بالأمل، تلقى اللاعب تأكيدًا رسميًا بوفاة زوجته وطفليه إثر انهيار المبنى السكني الذي كانوا يقطنون فيه.

وكان تريخو متواجدًا في العاصمة كاراكاس مع فريقه استعدادًا لخوض مباراة ضمن منافسات كأس فنزويلا، عندما ضرب الزلزال المنطقة، لتبدأ رحلة بحث يائسة انتهت بانتشال فرق الإنقاذ جثامين أفراد عائلته من تحت الأنقاض.

وكانت زوجته، يانينا مارانيلا، وطفلاه، آرون وأينهوا، داخل شقتهم السكنية في منطقة برايا غراندي التابعة لمحافظة لا غوايرا، عندما ضرب زلزالان متتاليان بقوة ٧.٢ و٧.٥ درجات على مقياس ريختر منطقة ياراكوي الفنزويلية في ٢٤ يونيو.

وتسبب الارتداد العنيف في انهيار المبنى بالكامل، ما أدى إلى احتجاز العائلة تحت الركام. وبعد عمليات بحث وإنقاذ مكثفة استمرت ٧٤ ساعة بمشاركة فرق الدفاع المدني والمتطوعين، تمكنت الفرق من انتشال الجثامين، لتتحول مخاوف المدافع البالغ من العمر ٣٨ عامًا إلى حقيقة مؤلمة.

وفور علمه بانهيار المبنى وانقطاع الاتصال بعائلته، غادر تريخو معسكر فريقه على الفور، وتوجه إلى المنطقة المنكوبة للمشاركة في عمليات البحث. كما نشر نداء استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أرفقه بصورة لعائلته، كتب فيه: “لقد انهار مبنانا في برايا غراندي. لا أعرف شيئًا عن عائلتي. أرجوكم صلّوا من أجلهم وشاركوا هذه الرسالة، لعلّ أحدًا قد رآهم. أود أن أصدق أنهم لم يكونوا هناك.”

وشارك في عمليات البحث عشرات الأصدقاء والأقارب ورجال الإطفاء والمتطوعين، إلى جانب زميله اللاعب الفنزويلي إدسون تورتوليرو، قبل أن يُعلن رسميًا العثور على جثامين زوجته وطفليه.

وعقب تأكيد النبأ الصادم، أصدر نادي ديبورتيفو لا غوايرا بيانًا رسميًا مؤثرًا عبر حساباته، أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع اللاعب في محنته، وجاء فيه: “ننعي ببالغ الأسى والحزن عائلة لاعبنا لوكاس تريخو، إثر الوفاة المفجعة لزوجته يانينا مارانيلا، وطفليه آرون وأينهوا تريخو. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم لوكاس وعائلته الصبر والسلوان.”

يُذكر أن الزلزالين التوأمين تسببا في دمار واسع النطاق في فنزويلا، إذ انهارت أحياء سكنية كاملة وتحولت إلى ركام، فيما شُردت آلاف العائلات وسط استمرار عمليات الإغاثة والإنقاذ المحلية والدولية.