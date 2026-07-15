حُسمت البطولة النسائية… من هي شريكة بوراك أوزجيفيت في مسلسل “مكان شروق الشمس”؟

دبي - فريق التحرير: حسم صناع المسلسل التركي الجديد “مكان شروق الشمس” هوية البطلة النسائية التي ستقف أمام النجم التركي بوراك أوزجيفيت، إذ وقع الاختيار على الممثلة بايزا غومولجينجي لتجسيد شخصية “تينا”، بطلة العمل.

ويُعد المسلسل من أبرز الإنتاجات المنتظرة في الموسم الجديد، وهو من إنتاج شركة TİMSBİ Productions، التي سبق أن قدمت أعمالًا ناجحة، بينما يتولى إنتاجه تيمور سافجي وبوراك صاغياشار، ويكتب السيناريو يلدز تونتش، فيما يخرجه شاغري فيلا لوستووالي.

وتؤدي بايزا غومولجينجي شخصية تينا، الفتاة الألمانية التي تجمعها قصة حب مع كنان، الذي يجسد دوره بوراك أوزجيفيت، في أحداث تبدأ في ألمانيا قبل أن تنتقل إلى مدينة أضنة التركية، وسط أجواء درامية مليئة بالصراعات والعاطفة.

وكانت غومولجينجي قد لفتت الأنظار مؤخرًا من خلال تجسيدها شخصية المحامية هاندة في مسلسل “Yeraltı”.

ويأتي الإعلان عن البطلة بعد أسابيع من حسم الجدل حول بطل العمل، إذ انضم بوراك أوزجيفيت إلى المشروع خلفًا للممثل أوغور غونيش، الذي انسحب قبل انطلاق التصوير. وتشير تقارير صحفية تركية إلى أن أوزجيفيت أبدى إعجابه بسيناريو المسلسل وشخصية “كنان”، وهو ما أسهم بتخلي شركة الانتاج عن أوغور واستبداله بـ “اوزجيفيت” الذي انتهت رحلته التي امتدت ستة مواسم في مسلسل “المؤسس عثمان”.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل “مكان شروق الشمس” خلال شهر سبتمبر المقبل عبر شاشة atv، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز الأعمال الدرامية التركية في الموسم الجديد.