بعد خروجها من القصر… ميغان ماركل تخطف أول ترشيح في واحدة من أرفع الجوائز التلفزيونية.

دبي - فريق التحرير: حققت ميغان ماركل، إنجازًا جديدًا في مسيرتها المهنية، بعدما حصد برنامجها على منصة نتفليكس “With Love, Meghan” أول ترشيح له ضمن جوائز Daytime Emmy Awards.

وكُشف عن قائمة الترشيحات، حيث ينافس البرنامج في فئة أفضل برنامج لأسلوب الحياة (Outstanding Lifestyle Program) إلى جانب عدد من البرامج الأخرى، على أن يُعلن عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز في الثلاثين من أكتوبر ٢٠٢٦.

ويستعرض البرنامج اهتمامات ميغان في مجالات الطهي، واستضافة الضيوف، كما استضاف عددًا من المشاهير، من بينهم ميندي كالينغ، كريسي تيغن، تان فرانس وجاي شيتي، إضافة إلى ظهورات قصيرة لزوجها الأمير هاري ووالدتها دوريا راغلاند.

وكان الموسم الأول من البرنامج قد عُرض عبر نتفليكس في مارس ٢٠٢٥، وحقق انطلاقة قوية، إذ دخل قائمة المنصة العالمية لأكثر عشرة برامج مشاهدة، مسجلًا مليونين وستمائة ألف مشاهدة واثني عشر مليونًا وستمائة ألف ساعة مشاهدة خلال أسبوعه الأول. كما كشف تقرير نتفليكس للنصف الأول من عام ٢٠٢٥ أن البرنامج حقق خمسة ملايين وثلاثمائة ألف مشاهدة.

وعقب نجاح الموسم الأول، قُدم موسم ثانٍ عُرض في أغسطس ٢٠٢٥، تلاه برنامج خاص بمناسبة الأعياد في نهاية العام نفسه، فيما أفادت مصادر مقربة بأنه لا توجد حاليًا خطط لإنتاج موسم ثالث، مع الإبقاء على احتمال تقديم حلقات خاصة أو مشاريع منفصلة مستقبلًا.