إلتون جون يرفض إنقاذ الأمير هاري من ورطته… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: يعيش مغني البوب البريطاني الشهير سير إلتون جون (٧٩ عامًا) حالة من الاستياء المتزايد تجاه صديقه الأمير هاري (٤١ عامًا)، وذلك بعد طلب الأخير دعمًا ماليًا منه قبيل خسارتهما القضية المشتركة أمام المحكمة العليا ضد ناشر صحيفة “ديلي ميل” (شركة ANL) الأسبوع الماضي.

وكان الأمير هاري وإلتون جون ضمن مجموعة من الشخصيات البارزة التي رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الإعلامية، متهمين إياها بممارسات غير قانونية، من بينها زرع أجهزة تنصت في السيارات واعتراض المكالمات الهاتفية.

وكشفت المراسلة الملكية باولا فروليتش أن هاري استغل زيارته إلى منزل إلتون جون في جنوب فرنسا، قبل توجهه إلى لندن، لطلب تمويل لبطولة ألعاب “إنفيكتوس” (Invictus Games).

ووفقًا لما نشرته فروليتش عبر منصتها على Substack، جاء رد إلتون جون على طلب هاري حاسمًا ومباشرًا، إذ قال له: “أنا لست صرافًا آليًا”.

وبحسب التقارير، يعود رفض إلتون جون إلى عدة أسباب، أبرزها الوضع المالي الصعب الذي تواجهه بطولة “إنفيكتوس”، إذ يواجه الأمير هاري عجزًا تمويليًا يُقدّر بنحو ٢٥ مليون جنيه إسترليني للبطولة المقبلة، بعدما جمع نحو ٤ ملايين فقط من الشركات والمتبرعين.

كما أشارت التقارير إلى أن إلتون جون كان يدرك مسبقًا احتمال تحمله جزءًا كبيرًا من التكاليف القانونية والمطالبات المالية في حال خسارة القضية، وهو ما جعله مترددًا في تقديم أي دعم مالي، خصوصًا مع توقعه مسار الحكم قبل صدوره.

وفي مقابلة لها عبر شبكة سكاي أستراليا، أوضحت فروليتش أن الأمور ازدادت تعقيدًا خلف الكواليس بعد إصدار الأمير هاري بيانًا عقب خسارة القضية، هاجم فيه القاضي ماثيو نيكولين، واصفًا قراره بعبارات أثارت جدلًا واسعًا.

واعتبر بعض المقربين من إلتون جون أن هذه التصريحات قد تزيد من الأعباء المالية المرتبطة بالقضية، خصوصًا أن القاضي هو صاحب الصلاحية في تحديد التعويضات أو التكاليف التي قد تترتب على الأطراف المعنية.

يُذكر أن إلتون جون والأمير هاري تربطهما علاقة صداقة طويلة، إذ كان النجم البريطاني من أبرز الداعمين له ولعائلته في مناسبات عدة خلال السنوات الماضية.