رسالة نسوية من جنيفر لوبيز وتصرّح “أكثر الرجال جاذبية ليس صاحب الطائرة الخاصة”… ماذا عنَت؟

دبي - فريق التحرير: في أحدث إطلالة استعراضية ساحرة لها، خطفت النجمة جنيفر لوبيز (J.Lo) الأنظار ليس فقط بجمالها وأدائها الاستثنائي على المسرح أمام الحضور، بل بحديثها العفوي والصادق الذي وجهته مباشرة إلى الحضور، لاسيما النساء.

أثناء العرض، توقفت لوبيز للحظات لتتحدث بجرأة وثقة مطلقة، معيدة تعريف مفهوم الاستقلالية والأنوثة القوية. وبدأت حديثها ممازحة الحضور بشأن النظرة الشائعة عنها قائلة:

“الناس ينظرون إليّ منذ سنوات ويعتقدون أنني امرأة مكلفة وصعبة المنال… وحقاً أنا كذلك، أنا غالية الثمن! لكنني أملك أموالي الخاصة. أيتها السيدات، أليس كلامي صحيحاً؟ نحن لسنا بحاجة لأي أحد ليشتري لنا أي شيء.”

ولم يقتصر حديث لوبيز على استقلاليتها المادية، بل أثارت تفاعل وصيحات الحضور عندما كشفت عن المفهوم الحقيقي لجاذبية الرجل من وجهة نظرها، بعيداً عن المظاهر المادية البراقة. حيث صرحت قائلة:

“هل تعرفون ما الذي يجعل الرجل جذاباً بحق؟ ليست الساعة الثمينة، ولا السيارة الفارهة، ولا حتى الطائرة الخاصة… رُغم أن تلك الأشياء لطيفة بالطبع! بل الجاذبية الحقيقية هي أن تريْه يقوم بترتيب السرير في الصباح، أو يغسل الأطباق نيابة عنكِ عندما تعودين إلى المنزل متعبة ليلاً. هذا هو الشيء المثير والجاذب حقاً!”

واختتمت لوبيز حديثها وسط تصفيق حار وهتافات عالية من النساء في القاعة، مؤكدة على تقديرها للمشاركة والاهتمام في التفاصيل البسيطة التي تصنع الفارق الحقيقي في العلاقات.