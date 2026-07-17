دبي - فريق التحرير: أكدت الفنانة أريانا غراندي عودة علاقتها العاطفية بحبيبها السابق، الراقص ريكي ألفاريز، بعدما رُصدا معًا في نزهة رومانسية داخل سنترال بارك بمدينة نيويورك.
وأظهرت صور متداولة الثنائي وهما يتجولان وسط الحديقة بأجواء مليئة بالانسجام، حيث أحاط ريكي كتفي أريانا بذراعه، فيما وضعت هي يدها حول خصره، بينما كانت تصطحب كلبها “تولوز” خلال النزهة.
وتأتي هذه الصور بعد أسابيع من التكهنات حول عودة العلاقة بينهما، والتي ازدادت بعدما ظهر ريكي إلى جانب أريانا خلال جولتها الفنية في ولاية تكساس الشهر الماضي.
كما لفتت أريانا الأنظار مؤخرًا بعدما عدّلت كلمات أغنيتها الشهيرة “Thank U, Next” خلال حفلاتها، لتقدم إشارة إيجابية إلى ريكي، بعدما كانت الأغنية تتضمن سابقًا تلميحات مختلفة بشأن علاقتهما.
ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، إذ أمضى الثنائي أيضًا عطلة الرابع من يوليو معًا، ورُصدا أثناء خروجهما من أحد فروع متجر Whole Foods في ولاية فلوريدا، ما عزز التكهنات بعودة علاقتهما رسميًا.
ويبدو أن قصة الحب بين أريانا غراندي وريكي ألفاريز قد بدأت فصلًا جديدًا، بعد سنوات من انفصالهما، وسط اهتمام واسع من جمهورهما ووسائل الإعلام العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أريانا غراندي تؤكد عودتها إلى حبيبها السابق… ولقطات رومانسية تكشف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.