رعب في منزل التركي شاتاي أولوسوي.. حريق مفاجئ يضرب منزله

دبي - فريق التحرير: اندلع حريق غابات واسع في منطقة ميلاس التابعة لولاية موغلا التركية، قبل أن يمتد إلى مجمع سكني فاخر يضم منازل عدد من مشاهير الفن والرياضة، من بينهم الممثل التركي شاتاي أولوسوي، الذي تعرض منزله لأضرار مادية نتيجة وصول النيران إلى محيطه.

وأدى الحريق إلى حالة من الاستنفار، حيث أخلت السلطات نحو ألف شخص من السكان والسياح حفاظاً على سلامتهم، فيما اضطر عدد من قاطني المجمع إلى مغادرة المكان بواسطة المروحيات بعد أن حاصرتهم النيران. كما لحقت أضرار بمنازل عدد من المشاهير، بينهم الفنانة ياسمين إرجين ولاعب غلطة سراي الأوروغوياني لوكاس توريرا.

وشاركت فرق الإطفاء والدفاع المدني في عمليات إخماد الحريق بدعم من طائرات ومروحيات، وتمكنت من السيطرة عليه مع ساعات الصباح الأولى. وأكدت التقارير الأولية أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية التي طالت بعض المنازل، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما أثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف كبير مع المتضررين.