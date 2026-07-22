مأساة تهز هوليوود.. وفاة نجمة فيلمَي “Godzilla vs. Kong” كايلي هوتل عن ١٨ عامًا

دبي - فريق التحرير: توفيت الممثلة الأميركية الصاعدة كايلي هوتل، التي اشتهرت بتجسيد شخصية “جيا” في فيلمي “Godzilla vs. Kong” و”Godzilla x Kong: The New Empire”، عن عمر ناهز ثمانية عشر عاماً إثر حادث سير مأسوي وقع فجر الثلاثاء في ولاية ماريلاند الأميركية.

وأعلن والدها، جوشوا هوتل، نبأ الوفاة عبر بث مباشر على موقع “فيسبوك” باستخدام لغة الإشارة الأميركية، أثناء توجهه إلى ولاية تكساس لاستلام جثمان ابنته.

وبحسب بيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة فريدريك، كانت كايلي تستقل سيارة من طراز هوندا أكورد برفقة السائق وراكب آخر، عندما انحرفت المركبة عن الطريق واصطدمت بعبّارة لتصريف المياه. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة يُعتقد أنها كانت سبباً رئيسياً في وقوع الحادث.

ونُقلت كايلي إلى مركز متخصص بعلاج الإصابات الخطرة، حيث أُعلن عن وفاتها لاحقاً، فيما أصيب السائق بجروح غير مهددة للحياة، بينما رفض الراكب الآخر تلقي العلاج في موقع الحادث.

وتحدرت كايلي من مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وتنتمي إلى عائلة تضم عدة أجيال من الصم. وقد نعت مدرسة تكساس للصم، التي كانت تدرس فيها، الطالبة الراحلة، معربة عن حزنها العميق، ومؤكدة توفير الدعم النفسي لزملائها وأفراد الهيئة التعليمية بعد هذا المصاب.

وقبل دخولها عالم السينما، شاركت كايلي في عدد من الإعلانات الهادفة إلى دعم الأطفال الصم، قبل أن تنال فرصتها الكبيرة في سلسلة Monsterverse من إنتاج Legendary Pictures. وقد أدت دور “جيا”، الفتاة الصماء التي تُعد من آخر أفراد قبيلة “إيوي”، والتي تربطها علاقة استثنائية بالعملاق كونغ، إذ كانت تتواصل معه عبر لغة الإشارة الأميركية.

وفي عام 2024، كشفت كايلي أن تطبيق Convo لخدمات التواصل عبر الفيديو للصم لعب دوراً أساسياً في انطلاقتها الفنية، إذ لفتت أحد مساعدي الإخراج بعد ظهورها في إعلان للشركة، وهو ما قادها إلى اختبار أداء انتهى بحصولها على دور “جيا”.

ولا تزال السلطات الأميركية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.