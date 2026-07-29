بعد توقيفه في قضية مخدرات… التركي الوسيم بوراك تشيليك يكشف نتيجة الفحص بنفسه

دبي - فريق التحرير: أعلن الممثل التركي بوراك تشيليك صدور نتيجة الفحص الذي خضع له في معهد الطب الشرعي، مؤكّدًا أنها جاءت سلبية، وذلك بعد أيام من توقيفه ضمن حملة أمنية استهدفت قضايا تتعلق بالمواد المحظورة، قبل أن يُفرج عنه عقب الإدلاء بإفادته.

وشارك بوراك تشيليك نتيجة الفحص عبر حسابه، موجّهًا رسالة شكر لكل من دعمه خلال هذه الفترة، وقال: “تسلّمت اليوم نتيجة الفحص من معهد الطب الشرعي، وأردت مشاركة هذا الخبر لأنني أشعر بأنه واجب تجاه عائلتي، وأصدقائي، وزملائي في العمل، وكل من آمن بي ووقف إلى جانبي منذ البداية. أشكر من أعماق قلبي كل من لم يصدر أحكامًا مسبقة، وانتظر ظهور الحقيقة، ومن منحني القوة بدعواته ورسائله الجميلة. شكرًا لكم… كان من واجبي أن أشارككم هذه النتيجة.”

وكانت نيابة باكيركوي العامة في تركيا قد أطلقت قبل أسبوعين عملية أمنية واسعة ضمن تحقيقات تتعلق بالمخدرات، أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف بحق ٢٥ شخصًا، بينهم عدد من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال، أبرزهم الفنانة سيلا غينتش أوغلو، والمنتج فاتح أكصوي، والمغني إلياس يالتشينطاش، والممثل بوراك تشيليك، إلى جانب أسماء أخرى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف النيابة العامة.

عملية أمنية جديدة تستهدف مشاهير في تركيا… أسماء معروفة على قائمة التوقيف بسبب المخدرات