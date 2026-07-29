قبل العرض الأول… أول صورة لداكوتا جونسون بشخصية مارلين مونرو تخطف الأنظار.

دبي - فريق التحرير: تخلّت النجمة داكوتا جونسون عن صورتها المعتادة لتظهر بشخصية أيقونة هوليوود مارلين مونرو في أول لقطة من فيلم “Flesh Impact”، حيث بدت بإطلالة شبيهة بنجمة العصر الذهبي، في تحول لافت أثار اهتمام الجمهور.

وكشفت صورة جديدة من كواليس الفيلم القصير، الذي كتبته وأخرجته ماغي جيلنهال، عن التحول الكبير الذي خضعت له جونسون لتجسيد مونرو، ومن المقرر أن يُعرض العمل للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي في شهر أيلول المقبل.

ولا يقدم الفيلم سيرة ذاتية تقليدية لمارلين مونرو، بل يقدم رؤية مختلفة تتجاوز الشعر الأشقر وأحمر الشفاه الشهيرين، للغوص في شخصية المرأة خلف واحدة من أكثر الشخصيات رسوخًا في تاريخ الثقافة الشعبية.

وكشفت ماغي جيلنهال أنها كانت مترددة في البداية بشأن اختيار داكوتا جونسون للدور، لأنها لم تكن ترى أنها تشبه مارلين مونرو بما يكفي، لكنها غيّرت رأيها لاحقًا، وقالت: “ثم فكرت: هذا أمر سخيف. من يهتم؟ لا أعتقد أن أحدًا يعرف حقًا كيف تبدو مارلين، لأنها تحولت إلى رمز تجاري وأسطورة، وأصبحت صورتها ضبابية في ذهني.”

وتجسد داكوتا جونسون شخصية مارلين مونرو في عمر ٣٦ عامًا، وهو العمر الذي توفيت فيه النجمة عام ١٩٦٢، فيما تؤدي إيلين برستين دور نسخة خيالية أكبر سنًا من مونرو.

ويمتد الفيلم لـ ١٧ دقيقة، ويسعى إلى استكشاف حياة مونرو بعيدًا عن صورتها العامة الشهيرة، من خلال المزج بين الواقع والخيال، لتناول هويتها وإرثها وتجربتها كامرأة وممثلة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على ميلادها.

وقالت جيلنهال: “لطالما كنت مفتونة بمارلين مونرو، وعندما جاءتني فكرة مشروع للاحتفال بذكراها المئوية، عرفت أنني أريد العمل على إحياء هذه القصة.” وأضافت أن الفيلم يعيد تقديم الأيقونة الخالدة من منظور حديث يمنح قصتها رؤية جديدة.