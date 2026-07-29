بالصور: بعيدًا عن الأضواء… جنيفر لوبيز تعيش أجمل لحظاتها مع توأمها في روما

دبي - فريق التحرير: حوّلت جنيفر لوبيز عطلتها الصيفية الأوروبية إلى رحلة عائلية بامتياز.

فقد شوهدت الممثلة البالغة من العمر ٥٧ عامًا برفقة توأمها أوسكار وماكس البالغين ١٨ عامًا في العاصمة الإيطالية روما. ووفقًا لصور حصلت عليها صحيفة Daily Mail، اختارت لوبيز إطلالة مستوحاة من الطابع الروماني الكلاسيكي، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأخضر، مع وشاح على رأسها ونظارات شمسية. وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية دائرية، وأساور ذهبية، وحقيبة بلون بني فاتح، إضافة إلى حذاء صيفي مفتوح.

أما أوسكار فظهر بقميص أزرار باللون البنفسجي مع بنطال جينز واسع، فيما ارتدى ماكس قميصًا أبيض مع سروال قصير باللون الكاكي وقبعة. وبحسب الصحيفة، زار الثلاثي الكولوسيوم واستمتعوا بتناول المثلجات الإيطالية. كما قامت لوبيز بجولة تسوّق في متجري Brunello Cucinelli وAntonio Marras. وفي لحظة عائلية مؤثرة، التُقطت صور للنجمة وهي تلتقط صورة لولدَيها.

وتشارك لوبيز توأمها مع زوجها السابق، النجم مارك أنتوني. وكانت قد تحدثت عن تجربتها في الأمومة خلال ظهورها في برنامج Watch What Happens Live في ٨ حزيران.

وقالت عن تخرّج أوسكار وماكس من المدرسة الثانوية مؤخرًا: “إنها لحظة عاطفية. لقد كنا نحن الثلاثة طوال الوقت. دخل أشخاص إلى حياتي وخرجوا منها، لكننا كنا دائمًا نحن الثلاثة. لقد كانا موجودين دائمًا من أجلي، وكنت دائمًا موجودة من أجلهما.”

كما ألمحت إلى اقتراب دخولها مرحلة “الأم التي يغادر أبناؤها المنزل”.

وقالت: “لم أتخيل يومًا ألا يكونا موجودين. لم أفكر أبدًا إلى هذا الحد في المستقبل. كنت أعتقد أيضًا أنهما مستقلان جدًا. لقد منحتُهما الجذور والأجنحة. وقلت لنفسي: هذا هو الأمر الطبيعي، وهذا ما تفعله الأم بطريقة صحية.”

وأضافت: “ومنذ بضعة أشهر، كنت أكتب شيئًا لهما ليُوضع في برنامج حفل التخرج في نهاية العام الدراسي، وفي كل مرة أتذكر الأمر، أبدأ بالبكاء. أستطيع أن أبكي الآن.”