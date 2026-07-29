كرة السلة اللبنانية تفقد أحد أعمدتها… رحيل موسى موسى بعد مسيرة رياضية حافلة

دبي - فريق التحرير: غيّب الموت نجم منتخب لبنان السابق لكرة السلة، موسى موسى، عن عمر ناهز ٥٧ عامًا، تاركًا خلفه إرثًا رياضيًا حافلًا وبصمة لا تُنسى في تاريخ اللعبة محليًا ودوليًا.

ويُعد الراحل من أبرز الأسماء التي تألقت في ملاعب كرة السلة اللبنانية خلال حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، إذ برز كأحد نجوم الجيل الذهبي، ودافع عن ألوان عدد من أبرز الأندية اللبنانية، من بينها التضامن الذوق، الرياضي بيروت، الشانفيل، والمركزية جونية.

ولم يقتصر تألق موسى على الصعيد المحلي، بل كان أحد أبرز لاعبي المنتخب اللبناني، حيث شارك في العديد من البطولات والاستحقاقات القارية والدولية، وأسهم في رفع اسم لبنان على الساحة الرياضية.

وقد نعت الجماهير الرياضية الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرةً مسيرته الحافلة، وروحه الرياضية، وأداءه المميز داخل الملعب وخارجه، مؤكدين أن اسمه سيبقى حاضرًا في ذاكرة كرة السلة اللبنانية.