اقترب الموعد… أنغام تستعد لتقول: “دي روحي”

دبي - فريق التحرير: تستعد الفنانة المصرية أنغام للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، من خلال ميني ألبوم جديد بعنوان “دي روحي”، الذي تتعاون فيه مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

في التفاصيل، استقرت أنغام على طرح الألبوم كاملًا دفعة واحدة في الأول من آب المقبل، ويضم ٥ أغنيات متنوعة، بعدما قررت في اللحظات الأخيرة إضافة أغنية خامسة إلى العمل، عقب اعتماد أربع أغنيات في البداية.

ويشهد ألبوم “دي روحي” تعاونًا مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، إذ يشارك عزيز الشافعي بأغنيتَين، إلى جانب خالد عز وإيهاب عبد الواحد. أما الكلمات، فتحمل توقيع تامر حسين ومحمود عليم، فيما يتولى التوزيع الموسيقي كل من نادر حمدي وطارق مدكور وشريف مكاوي.

وكانت أنغام قد شوّقت جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما عبر إنستغرام، من خلال نشر مقاطع تشويقية كشفت عن أسماء عدد من الأغنيات المرتقبة، وهي: “مسافرة بعيد”، و”بُعدك وجع”، و”دي روحي”، و”محاصرني”.

كما أظهرت المقاطع أن أغنية “دي روحي” ستكون الأغنية الرئيسية في الألبوم، وهي من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع شريف مكاوي، فيما تأتي أغنية “بُعدك وجع” من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وسط ترقب كبير من جمهور أنغام لصدور العمل. (شاهدوا الفيديو)