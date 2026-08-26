بورجو بيريجيك نجمة “فتاة النافذة” تعود إلى الواجهة من بوابة السينما.. وهذا شريكها في البطولة

دبي - فريق التحرير: تستعد الممثلة التركية بورجو بيريجيك والممثل بوراك دكاك لتقاسم بطولة الفيلم السينمائي الجديد “الخراب”، الذي بدأ يلفت الأنظار محليًا ودوليًا منذ أن كان لا يزال في مرحلة التطوير، فيما يستعد فريق العمل للانطلاق في عمليات التصوير. ويُعد الفيلم أول تجربة روائية طويلة للمخرجة والكاتبة سينيم باي، التي استوحت قصته من أحداث حقيقية.

ويتولى إنتاج الفيلم كل من نيدا كارابول، سميح هاكييميز وسينيم باي. وتدور أحداثه حول ثلاثة غرباء من عوالم مختلفة تتقاطع طرقهم بشكل غير متوقع في إسطنبول، ضمن قصة تمزج بين الكوميديا السوداء وعدد من القضايا الإنسانية والاجتماعية. وإلى جانب توليها البطولة، تشارك بورجو بيريجيك في المشروع بصفتها منتجة مشاركة، فيما يشاركها البطولة بوراك دكاك، أحد أبرز الممثلين الشباب في جيله.

وتمكّن الفيلم من جذب اهتمام الأوساط السينمائية الدولية منذ مرحلة التطوير، إذ اختير عام ٢٠٢٢ ضمن قائمة “10 Women’s Cinema Selection” التي نظمتها مؤسسة Films Femmes Méditerranée الفرنسية، وجمعت مشاريع لمخرجات سينمائيات من منطقة البحر المتوسط. كما حصل المشروع على دعم من صندوق دعم السينما التابع لوزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية، إلى جانب فوزه بجائزة الشراء المسبق من TRT ضمن برنامج “12 Punto”.

وبعد حصوله على هذه الدعم خلال مرحلة التطوير، يستعد فيلم “الخراب” للانتقال إلى مرحلة التصوير، فيما يخطط صنّاعه لبدء رحلة عرضه الأولى عبر المهرجانات السينمائية الدولية، في خطوة تعكس الطموح للوصول إلى جمهور أوسع خارج تركيا.

ويجمع الفيلم أيضًا ممثلين من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، بما يتناسب مع طبيعته التي تلتقي فيها ثقافات وشخصيات مختلفة. وتدور القصة حول ثلاثة أشخاص من خلفيات متباينة: سيلين التي تحاول العثور على طريقها في الحياة، وفاتح الذي يلاحق حلمه في أن يصبح ممثلًا، وأحمد، الطفل اللاجئ الذي يسعى إلى الوصول إلى والده. وتنتمي الشخصيات الثلاث إلى عائلات وثقافات ومعتقدات مختلفة، إلا أن حياتها تتشابك بشكل غير متوقع، لتواجه قضايا الانتماء والعائلة والإيمان والحرية والكرامة الإنسانية، في إطار من الكوميديا السوداء. ويطرح الفيلم من خلال هذا اللقاء سؤالًا محوريًا: “إلى أي مدى يمكن أن تذهب لتحقيق أحلامك؟”.

نذكر أن بورجو بيرجيك (نجمة “فتاة النافذة””) وبعد زواجها من المنتج إمره يتكين، ابتعدت نسبيًا عن الشاشة، خصوصًا بعد إعلان حملها وإنجابها لطفلتها، حيث فضّلت التركيز على حياتها العائلية والأمومة.