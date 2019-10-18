شكرا لقرائتكم خبر عن دوزى يطرح أحدث كليباته الغنائية "خلوها تهدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم المغرب عبد القادر دوزى، أحدث مشاريعه الغنائية بعنوان "خلوها تهدر" على طريقة الفيديو كليب بموقع "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عبد القادر دوزى وتوزيع مراد مجود، والكليب من اخراج التركى كمال بشبورك.

وقال الفنان عبد القادر دوزى، أن الأغنية الجديدة من لون موسيقى الراى وهى ذات طابع رومانسي عاطفي، و"خلوها تهدر" معناها "سيبوها تتكلم" موضحا، أن الكليب تم تصويره فى تركيا واستغرق تحضيره وإعداده حوالى 3 شهور وتم تنفيذه فى 3 أيام.















