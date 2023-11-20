سوبارو فورستر 2026 الهجينة لمنافسة تويوتا راف 4

دبي - كتب محمد فتوح - في عام 2026، تواصل سوبارو فورستر تراثها كسيارة دفع رباعي موثوقة ومتعددة الاستخدامات، تمزج بين القدرة القوية والتصميم العملي. يجسد موديل 2026 التزام سوبارو بالسلامة والأداء والمغامرة. بفضل نظام الدفع الرباعي ومحرك بوكسر، تضمن فورستر قيادة سلسة وسريعة الاستجابة على مختلف التضاريس.

سوبارو فورستر للطرق الوعرة

تعمل الميزات التقنية المحدثة والمقصورة الداخلية الفسيحة على تعزيز تجربة القيادة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من الرحلات الحضرية والطرق الوعرة. انضم إلينا ونحن نستكشف السمات الرئيسية التي تجعل Subaru فورستر 2026 سيارة متميزة في سوق سيارات الدفع الرباعي التنافسي، مما يجسد روح الاستكشاف والاعتمادية.

أول سيارة سوبارو فورستر هايبرد على الإطلاق

طرحت Subaru جيلًا جديدًا من فورستر، بمظهر محدث مع مجموعة نقل الحركة. ومع ذلك، فشلت العلامة التجارية اليابانية في تقديم نسخة هجينة في المجموعة، والتي أصبحت عرضًا أساسيًا بين منافسيها من سيارات الدفع الرباعي المدمجة. ولكن مرة أخرى، لن يكون هذا هو الحال لفترة طويلة.لكل سيارة وسائق ، ستقدم Subaru نسخة هجينة من سيارة الكروس أوفر المدمجة بعد عام من وصول الجيل التالي من التكرار.

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وقال أتسوشي أوساكي، الرئيس التنفيذي لشركة Subaru ، في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2023: “في حين أن فورستر الجديدة كليًا ستبدأ المبيعات بمحركات [الاحتراق الداخلي]، فإن الجيل التالي من فورستر الهجين سيتبعها في عام آخر”. “ستكون هذه أول سيارة Subaru فورستر هايبرد على الإطلاق، وتمثل الخطوة التالية في خطتنا الجديدة للكهرباء، مع المزيد من النماذج الكهربائية التي ستتبع بسرعة.”

سوبارو فورستر كهربائية بوحدة وطاقة من تويوتا

وسنكون مقصرين إذا لم نذكر أنه يتم تقديم فورستر في أوروبا مع مجموعة نقل الحركة الهجينة e-Boxer، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2019.

على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة، فإن سيارة فورستر الهجينة ستعزز الشائعات السابقة بأن الجيل الجديد من الكروس أوفر يمكن أن يصبح كهربائيًا – على الرغم من أن شائعة الحصول على وحدة الطاقة الخاصة بها من تويوتا لا تزال غير مؤكدة، على الرغم من أنها ليست بعيدة المنال. بعد كل شيء، تعمل العلامتان التجاريتان على تعزيز تشكيلة بعضهما البعض، حيث تقدمان نماذج مثل 86/BRZ وbZ4x/Solterra.

أول سوبارو هجينة للسوق الأمريكي 2024

ينبغي أيضًا أن تعمل سيارة Subaru فورستر الهجينة على تحسين أدائها وكفاءة استهلاك الوقود، مما يجعلها أكثر إغراءً للشراء في السوق الخاصة بها. وسوف تنافس أمثال تويوتا RAV4، وFord Escape، وHonda CR-V، وجميعها متوفرة بالفعل بمحرك هجين. إن سولتيرا Solterra هو العرض “الأخضر” الوحيد في تشكيلة سوبارو – على الأقل في الوقت الحالي. ومن المقرر أن تطرح شركة صناعة السيارات اليابانية أول سيارة هجينة لها في أمريكا في عام 2024 مع الجيل الثالث من كروستريك

مجموعة نقل الحركة في سوبارو فورستر

إلى جانب مجموعة نقل الحركة الهجينة، تقدم سيارة فورستر الأحدث تصميمًا جديدًا وتقنيات محسنة. تمت ترقية نظام المعلومات والترفيه بأحدث نظام Subaru Starlink، بينما يقال إن تقنية مساعدة السائق EyeSight الحائزة على جوائز تعمل بشكل أسرع وأكثر سلاسة من ذي قبل. تحت غطاء المحرك، على الرغم من ذلك، لا يزال الكروس أوفر مدعومًا بنفس المحرك الملاكم سعة 2.5 لتر بقوة 180 حصانًا و178 رطلًا قدمًا من عزم الدوران.

تسليم سيارة سوبارو فورستر 2025

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم سيارة Subaru فورستر 2025 في ربيع عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتبعها طراز فورستر الهجين في عام آخر، مما يجعلنا نعتقد أنها ستكون متاحة في طراز 2026. بحلول عام 2028، يمكن لشركة صناعة السيارات أن ترتقي بالكهرباء من خلال تقديم مجموعة من ثمانية نماذج من السيارات الكهربائية .

تشترك Subaru فورستر 2025 في محركها رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي مع سابقتها . ومع ذلك، ستتوسع تشكيلة المحركات الخاصة بها قريبًا. في معرض لوس أنجلوس للسيارات الذي كشف عن سيارة فورستر 2025 ، أعلنت سوبارو أن سيارة هجينة ستنضم إلى تشكيلة فورستر بعد عام من إطلاقها.

تقول Subaru إن سيارة فورستر 2025 ستصل إلى التجار في الربيع المقبل، لذا توقع أن تصل السيارة الهجينة لعام 2026. إنها ليست لحظة مبكرة جدًا، حيث يدفع صانعو السيارات إلى التركيز المتجدد على السيارات الهجينة في التحول الأكبر نحو السيارات الكهربائية.

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