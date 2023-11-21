فورد الشرطية 2024 بدفع هجيني وإبقاء اكسبلورر وأفياتور بمحرك احتراق

دبي - كتب محمد فتوح - في عالم يقوم فيه صانعو السيارات بشكل متزايد بتزويد تشكيلاتهم بالكهرباء للتعامل مع أنظمة الانبعاثات والاقتصاد في استهلاك الوقود الأكثر صرامة، تتخذ فورد النهج المعاكس، وإن كان ذلك لسبب فريد. قررت فورد التوقف عن بيع طرازي 2024 Explorer و Lincoln Aviator المزودين بمحرك هجين للعملاء العاديين، والتركيز على تسليم سيارة Police Interceptor Utility الهجينة.

استمرار فورد اكسبلورر2024 مع محرك EcoBoost

لتلبية الطلب القوي المستمر على سيارة شرطة فورد Ford Police Interceptor Utility الهجينة وغيرها من مركبات FORD الهجينة، سيتم تقديم طراز اكسبلورر2024 فقط مع محرك EcoBoost رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر الموفر للوقود، والذي يوفر ما يصل إلى 24 حصانًا وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئة (EPA).”

سيارة فورد البوليسية بمعدلات استهلاك وقود جيدة

تأتي سيارة البوليس Ford Police Interceptor Utility بشكل قياسي مع محرك V6 سعة 3.3 لتر مدعوم بالهجين والذي ينتج إجمالي 318 حصانًا و 322 رطلًا من عزم الدوران. تتيح مجموعة نقل الحركة للضباط تشغيل المعدات الموجودة على متن السيارة من بطارية الليثيوم أيون أثناء إيقاف تشغيل محرك الاحتراق. تروج FORD لهذه الميزة باعتبارها قادرة على توفير أموال قوات الشرطة من خلال تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليل وقت الخمول في المحرك.

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تقدم FORD أيضًا سيارة Police Interceptor Utility مع محرك EcoBoost V6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان أو محرك V6 سعة 3.3 لتر بسحب طبيعي ينتج 285 حصانًا.

فورد اكسبلورر ولينكولن أفياتور بدون خيارات هجينية

مع اختفاء الخيار الهجين، أصبح لدى المشترين خياران لتوليد القوة لسيارة إكسبلورر 2024. يوفر محرك EcoBoost رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر المزود بشاحن توربيني قوة 300 حصان و310 رطل قدم. يوفر محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر قوة 400 حصان و415 رطل قدم. وفي الوقت نفسه، أصبح عملاء Aviator لعام 2024 يحصلون الآن فقط على محرك V6 مزدوج التوربو. لا يحقق Blue Oval مبيعات Explorer و Aviator من خلال مجموعة نقل الحركة.

انخفضت تسليمات سيارات الدفع الرباعي التي تحمل علامة FORD بنسبة 11.6 بالمائة في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. انخفضت لينكولن بنسبة 42 بالمائة في الربع الثالث. لا تقوم الشركة بإصدار شحنات Police Interceptor Utility. .

فورد Police بالدفع الرباعي والهجيني

في الواقع، سيستمر تقديم Ford Police Interceptor Utility لعام 2024 بمحرك هجين سعة 3.3 لتر V6 كمجموعة نقل الحركة القياسية، وستظل بقية مجموعة محركات هذا الطراز دون تغيير أيضًا. وهذا يعني أن محرك V6 سعة 3.3 لتر غير المكهرب متاح كخيار، كما هو الحال مع محرك EcoBoost سعة 3.0 لتر V6 المزود بشاحن توربيني مزدوج . بغض النظر عن مجموعة نقل الحركة، يستمر بيع Police Interceptor Utility بتكوين الدفع الرباعي فقط.

تأجيل منح فورد اكسبلورر قوة دفع هجينية

من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت السيارة الهجينة – أو مجموعة كهربائية أخرى – ستعود كجزء من تحديث Explorer لعام 2025، والذي تم تأجيله مؤخرًا لمدة عام بعد أن كان من المقرر إطلاقه في عام 2024. ومع ذلك، نحن نعرف بالفعل الكثير عن ما يمكننا أن نتوقع من النموذج المعدل عندما يظهر لأول مرة الذي طال انتظاره. بالنسبة للمبتدئين، ستتميز السيارة الكروس أوفر بتصميم معدل من الخارج، على الأقل فيما يتعلق بالواجهات الأمامية والخلفية.

ومن المثير للاهتمام أن هذا لا ينطبق على ما يبدو على Timberline ، والتي تم رصدها مؤخرًا بنفس الواجهة الأمامية مثل النموذج الحالي، على الرغم من أن ذلك قد يتغير نظرًا للتأخير الأخير للنموذج. وفي الوقت نفسه، ستتم إضافة طراز Active الجديد إلى تشكيلة Explorer، والتي قد تحل محل XLT ، بينما سيستمر تقديم طراز ST عالي الأداء . داخل المقصورة،

من المقرر أن يتلقى إكسبلورر المحدث مجموعة من التحديثات أيضًا، والتي تشمل شاشة لمس قياسية أكبر ، بالإضافة إلى لوحة مركزية معدلة ولوحة القيادة. من المتوقع أن يستمر إنتاج FORD إكسبلورر 2024 فقط لمدة شهرين فقط – يناير وفبراير من العام المقبل، بينما من المتوقع أن يبدأ إنتاج طراز 2025 في أواخر مارس 2024 – ولكن، كما هو الحال دائمًا، فإن هذه التواريخ قابلة للتغير.

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