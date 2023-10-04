شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنماء طوكيو»: تجديد وثيقة تأمين للمركبات مع «عبداللطيف جميل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الإنماء طوكيو مارين عن تجديد وثيقة تأمين برنامج الضمان المدد للمركبات مع شركة عبد اللطيف جميل المحدودة، مشيرة إلى أن تاريخ اعلان الترسية 2023-10-03.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن موضوع العقد يتضمن تجديد وثيقة برنامج الضمان المدد للمركبات، مشيرة إلى أن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً لأخر قوائم مالية مدققة للعام 2022م.

وأضافت أن مدة العقد سنتين ميلادية تبدأ من 01 يوليو 2023م وحتى 30 يونيو 2025م.

وأشارت إلى أن من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023م والاعوام 2024م، 2025م.