شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يؤكد حرص "مجلس التعاون" على تنويع مصادر اقتصادياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون تسعى إلى توطيد علاقاتها التجارية العالمية مع الدول والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز قواعدها الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ريبيكا غرينسبان اليوم الاثنين، في مكتب المتحدة بمدينة جنيف.

وناقش اللقاء العديد من الموضوعات، أبرزها مجالات التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وأهمية الاستجابة للتحديات الاقتصادية الاستثمارية العالمية ومعالجتها وإيجاد الحلول لها.

تعزيز التجارة والاستثمار

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، التزام المجلس بتنويع مصادر اقتصادياته، واستعداده للعمل مع الأونكتاد لتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة.

وأعرب عن تقديره لعمل الأونكتاد والخبرات القيمة التي تقدمها في جميع الموضوعات التي تتناولها من خلال المنتديات والمؤتمرات التي تعقدها.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، معربين عن تطلعهما إلى توحيد الجهود المشتركة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأهمية العمل متعدد الأطراف في معالجة القضايا المعاصرة في مجال التجارة العالمية بجميع جوانبه.