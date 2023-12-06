شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز منجزات ومستهدفات النقل والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية منجزات في عام 2023، تضمنت: إطلاق طيران الرياض كناقل جوي وطني جديد.

وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية السعودية 2024: إن المنجزات شملت تحقيق السعودية للمرتبة 38 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وإطلاق لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين.

وأضافت أن من ضمن المنجزات: حصول الهيئة العامة للموانئ على 3 جوائز عالمية (جائزة التحول الرقمي - جائزة أفضل ميناء لعام 2022 - جائزة العلامة التجارية المميزة).

وشملت منجزات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في 2023، تدشين مشروع تشغيل الحافلات بين المدن السعودية لتحسين حركة التنقل.

وقالت الوزارة إن مستهدفات الوزارة في العام المقبل، تشمل: تطوير البنية التحتية بتفعيل 23 مركزا لوجستيا، وإطلاق منصة موحدة لإدارة أداء جودة الخدمات في المطارات.

وتشمل المستهدفات: إطلاق الخطة الوطنية للملاحة الجوية، لتحسين كفاءة خدمات الملاحة الجوية، وتفعيل توصيل الطرود إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، والنائية عبر طائرات شحن مسيرة.

وتتضمن المستهدفات: إطلاق مشاريع تنفيذ الأنظمة الأمنية لكل من ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجيل الصناعي.