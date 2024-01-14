شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها.. وبنك قطر الوطنى يحقق 57% نموا فى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 25892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 31494 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 11025 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 6118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 8684 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 6696 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ودايس للملابس الجاهزة، وجنوب الوادي للأسمنت، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وتعليم لخدمات الإدارة، وأسمنت سيناء، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للخدمات التعليمية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والشمس للإسكان والتعمير، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عدد 17.7 ألف سهم، 509.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 200 ألف سهم، 30 ألف سهم، 15 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 831.6 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 517.8 سهم، 836 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 180 ألف سهم، 665 ألف سهم، مليون سهم، 90.5 ألف سهم، 652 سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 405 أسهم، 5 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، وحق اكتتاب شركة المشروعات الصناعية والهندسية-2 عدد 960 ألف سهم، 181.1 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 629.5 ألف سهم، 3841 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عن تعجيل الشركة سداد مبلغ 25 مليون جنيه من قيمة القرض الممنوح لها من البنك المصري لتنمية الصادرات خلال شهر ديسمبر 2023، والذي كان يبلغ رصيده قبل السداد مبلغ 49.7 مليون جنيه، ليصبح رصيده الحالي 24.7 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلن بنك قطر الوطني الأهلي، عن تحقيق زيادة في إجمالي الأصول لتصل إلى 628.7 مليار جنيه بنسبة بنهاية ديسمبر 2023 بنسبة نمو 30%، وبلغ إجمالي الودائع 529.6 مليار جنيه، وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية 249.6 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 16.2 مليار جنيه بنسبة نمو 57%.