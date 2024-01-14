شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع أبراج العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل الأبراج المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد البنا، مدير مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن عام 2024 شهد تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد من أهم مناطق الأعمال المركزية بالشرق الأوسط .

وأضاف المهندس أحمد البنا، خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها الشركة الصينية، أن أطوال الأبراج المقرر تسليمها لوزارة الإسكان، تتمثل في البرج الأول بطول 180 مترا، والبرج الثاني، 174 مترا، والبرج الثالث بطول 142 مترا.

وقال تتضمن منطقة الأعمال المركزية، نحو 20 برجا، بينهم البرج الايقوني، والذي يعد أطول برج في أفريقيا .

وأوضح أنها تقام منطقة الاعمال المركزية علي مساحة 170 فدان داخل العاصمة الإدارية، وتنفذ بالشراكة بين الحكومية الصينية والحكومية المصرية .