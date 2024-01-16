شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 100 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 12.077 نقطة، وبتداولات بلغت 9.036 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 365.431 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.169 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 100 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 119، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، جي آي جي، ومجموعة إم بي سي، والسعودي الألماني الصحية، ونادك، والعربية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، عطاء، ومجموعة صافولا، وكيان السعودية، وساكو، وسدافكو، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 24755 نقطة، وبتداولات بلغت 21.185 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.065 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية، نحو 47.702 مليار ريال.وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما انخفضت 37، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.