الاقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مورجان ستانلي تطورات السوق المالي في المملكة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

 

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مورجان ستانلي كلير وودمان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، تطورات السوق المالي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في المملكة، عبدالعزيز العجاجي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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