وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مورجان ستانلي تطورات السوق المالي في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مورجان ستانلي كلير وودمان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، تطورات السوق المالي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في المملكة، عبدالعزيز العجاجي.