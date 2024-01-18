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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مورجان ستانلي تطورات السوق المالي في المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مورجان ستانلي كلير وودمان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، تطورات السوق المالي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
حضر الاجتماع، الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي في المملكة، عبدالعزيز العجاجي.