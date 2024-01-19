وفقاً لتقرير عن “براند فاينانس جلوبال” .. مجموعة stc أعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط بـ 13.9 مليار دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حافظت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، على مركزها الريادي كأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي، مؤكدةً بذلك مكانتها الريادية ضمن قائمة أقوى 10 سمات تجارية في القطاع بالمنطقة.

وجاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن ‘براند فاينانس جلوبال 500’ للسمات التجارية الأقوى على مستوى العالم , حيث برزت المجموعة كأقوى سمة تجارية في السعودية، ما يعكس نجاحها المتواصل وتأثيرها البارز.

وتقوم “براند فاينانس” بتصنيف سنوي لأكبر 5000 سمة تجارية حول العالم، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيفات السمات التجارية عبر مختلف القطاعات والبلدان. ويضم تقرير براند فاينانس جلوبال 500 لعام 2024 السمات التجارية الـ 500 الأقوى والأعلى قيمة على مستوى العالم.

كما سلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للمجموعة، التي شهدت نمواً لافتاً في قيمة السمة التجارية بنسبة 12% لتصل إلى 13.9 مليار دولار أمريكي , كما حلّت المجموعة في المرتبة 149 ضمن قائمة أعلى 500 سمة تجارية قيمةً في العالم، وهو إنجاز يُسجل للمجموعة بوصفها أول سمة تجارية استهلاكية في منطقة الشرق الأوسط تدخل قائمة أفضل 150 سمة تجارية عالمياً. وتُظهر هذه النتائج تقدماً ملحوظاً للمجموعة مقارنةً بالعام الماضي، حيث نجحت stc بالتقدم 10 مراكز، بزيادة عن مركزها السابق عند 159 في عام 2023.

وشهد عام 2023 تحقيق stc مستويات نجاح غير مسبوقة منذ تأسيسها، حيث طوّرت المجموعة البنية التحتية الرقمية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات ريال سعودي لتطوير وتوسعة شبكتها من الجيل الخامس المتقدم، وتقديم هذه الخدمة في أكثر من 75 مدينة ومحافظة داخل المملكة، وتزويد أكثر من 90% من المدن الكبرى في المملكة بتقنيات شبكة الجيل الخامس.

كما نجحت مجموعة stc بالتوسع عالمياً من خلال عمليات الاستحواذ العالمية الاستراتيجية، كان آخرها عملية الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefَnica) ، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم مقابل 8.5 مليارات ريال سعودي (2.1 مليار يورو)، مما جعل مجموعة stc أكبر مساهم في مجموعة تيليفونيكا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النجاح الملفت جاء انعكاساً لاستراتيجية مجموعة stc الهادفة للتوسع والنمو، التي تركز على توفير خدمات اتصال عالمية المستوى داخل المملكة وخارجها، إلى جانب نهج النمو الذي يمكنها من اعتماد وتقديم أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها باستمرار.