شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 3500 جنيه للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم مستهل تعاملات الأسبوع حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3500 جنيه بدون إضافة مصنعية وسط توقعات بتغير جديد لسعر الذهب الساعات القليلة القادمة.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4000 جنيه. عيار 21 يسجل 3500 جنيه. عيار 18 يسجل 3000 جنيه. عيار 14 يسجل 2343 جنيها. الجنيه الذهب 28000 جنيه.

الذهب خسر 500 جنيه تقريبا على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء بنسبة 28% حيث حدث صدمة كبيرة في السوق السوداء للدولار خلال الساعات الماضية بعد انخفاض ملحوظ في سعر الدولار مما تسبب في خسائر كبيرة لمن اشتري الدولار عند مستويات فوق 70 جنيها مما جعلهم يتعرضوا لخسائر كبيرة وصلت إلي أكثر من 25% تقريبا عن المقارنة بين السعر فوق 70 وسعر دولار السوق السوداء الآن في مصر والذي يسجل 56 جنيها.

وشهد الدولار في السوق السوداء تراجع بحوالي 25% حيث شهد سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" هبوط ملحوظ خلال الأيام الماضية، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 70 جنيهاً بدأ الدولار في الموازى رحلة هبوط إلى مستويات وصلت إلى 56 جنيها في التداولات الآن بنسبة انخفاض وصلت 25%.

وجاء ذلك بعد أن واصلت الحكومة مساعيها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة، ونجحت الحملات الأمنية بجانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة في حدوث تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.