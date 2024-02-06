تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم بشكل طفيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء لكنها لا تزال قريبة من ذروة الارتفاع التي شهدها سعر الذهب في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي مستهل التداولات بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 244.38 ريال مقارنة مع 245.97 ريال يوم أمس فيما وصل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم إلى حوالي 224.01 ريال في المتوسط للجرام الواحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة اليوم الثلاثاء حوالي 213.83 ريال مقارنة مع 215.22 ريال يوم أمس فيما استقر سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم عند حوالي 183.28 ريال.

سعر الذهب العالمي

وعلى المستوى العالمي انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، في ختام تعاملات يوم أمس الاثنين، متأثرةً بارتفاع عوائد الدولار والسندات وبعد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة وتصريحات من مسؤولي الفدرالي الأمريكي التي بددت التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.9% إلى 2018.91 دولار للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 25 يناير في وقت سابق من الجلسة.