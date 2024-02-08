شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة التأمين»: تطوير أنظمة متقدمة لمكافحة «محتالي» المركبات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام الإشراف ومدير عام الشئون القانونية والتنفيذ المكلف لدى هيئة التأمين أحمد القصير، أن هيئة التأمين بصدد تطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف المؤشرات والأنماط الاحتيالية وطرق التصدي لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وشركات التأمين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل ”مكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات“، التي نظمتها شركة ”نجم“ لخدمات التأمين، في الدمام، برعاية هيئة التأمين، والتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
ونوه بحرص الهيئة على مكافحة ظاهرة الاحتيال في مجال تأمين المركبات، لما لها من تأثيرات سلبية على القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح القصير أن هيئة التأمين تُعَدّ خط الدفاع الأول ضد الاحتيال في قطاع التأمين.
وتناولت الورشة وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عنه، والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص.
وسلط المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، الضوء على التأثيرات السلبية للاحتيال على قطاع تأمين المركبات، إذ تتكبد شركات التأمين خسائر فادحة بسبب صرف تعويضات غير مستحقة عن حوادث مفتعلة، إضافة إلى تكاليف تطوير أنظمة الكشف عن الاحتيال وتدريب فرق العمل والاستعانة بالخبرات القضائية للتعامل مع الحالات القضائية المرفوعة أمام المحاكم.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تخطط ”نجم“ لتنظيمها في العديد من مدن المملكة ومنها الرياض وجدة، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمواجهة عمليات الاحتيال الذي يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين السعودية، مع تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية التي تقع على العملاء وشركات التأمين ومقدمي الخدمة.
وأضاف: يعد الاحتيال في التأمين من أهم القضايا التي تعمل نجم والجهات ذات العلاقة على مكافحتها، من خلال تعزيز قدراتها على 4 محاور أساسية هي الكادر البشري، والأنظمة التقنية، والإجراءات التنظيمية والتوعية.
بدوره، قدم نائب الرئيس لقطاع الالتزام والمكلف بقطاع المخاطر في شركة ”نجم“ عبدالمجيد الربدي ورقة عمل تتناول الاحتيال في تأمين المركبات لافتاً إلى جهود الشركة لمكافحة الاحتيال.
وأكد أن ”نجم“ تقود جهود مكافحة الاحتيال التأميني لتوفير أفضل درجات الأمان والحماية من خلال دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة الشركاء في شركات التأمين على اتخاذ القرارات، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط الداخلية لمنع وكشف الاحتيال، فضلاً عن إجراء دراسات تحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر متعددة للمعلومات وتحليل البيانات كنشاط وقائي ومن ثم وضع المؤشرات الملائمة لاكتشاف مواضع الاحتيال.
وأشار "الربدي" إلى دور نجم في إطلاق الحملات التوعوية الإعلامية لرفع مستوى الوعي بمكافحة الاحتيال وتوضيح أضراره ومخاطره وسبل الوقاية منه، إذ يأتي عقد هذه الورشة ضمن الجهود التي تقوم بها نجم بالتعاون مع الجهات التنظيمية والإشرافية.
وشهدت ورشة العمل حضور ومشاركة عدد من المعنيين في الإدارة العامة للمرور، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، أسهمت في إبراز دور المرور في دعم الجهود التي تساهم في حماية المجتمع وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث المرورية في إطار منظومة توفر الضمانات الكاملة لحقوق جميع الأطراف، إضافةً إلى تشكيل فرصة لتبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة بين إدارة المرور وقطاع التأمين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل ”مكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات“، التي نظمتها شركة ”نجم“ لخدمات التأمين، في الدمام، برعاية هيئة التأمين، والتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
ونوه بحرص الهيئة على مكافحة ظاهرة الاحتيال في مجال تأمين المركبات، لما لها من تأثيرات سلبية على القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح القصير أن هيئة التأمين تُعَدّ خط الدفاع الأول ضد الاحتيال في قطاع التأمين.
الاحتيال في مجال تأمين المركباتوشدد على أن مكافحة الاحتيال في مجال تأمين المركبات ستُعزز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، كما ستُساهم في دعم الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.
وتناولت الورشة وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عنه، والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص.
شركات التأمين تتكبد خسائر فادحةوناقش الحضور في جلسة حوار مفتوحة ضمن جدول أعمال الورشة، الأضرار التي تنتج عن عمليات الاحتيال، والحلول المطروحة لمواجهة هذه الجريمة المالية، وتنظيم جهود جميع الأطراف لتفعيل تلك الحلول، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وسلط المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، الضوء على التأثيرات السلبية للاحتيال على قطاع تأمين المركبات، إذ تتكبد شركات التأمين خسائر فادحة بسبب صرف تعويضات غير مستحقة عن حوادث مفتعلة، إضافة إلى تكاليف تطوير أنظمة الكشف عن الاحتيال وتدريب فرق العمل والاستعانة بالخبرات القضائية للتعامل مع الحالات القضائية المرفوعة أمام المحاكم.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تخطط ”نجم“ لتنظيمها في العديد من مدن المملكة ومنها الرياض وجدة، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وفي إطار الجهود التي تبذلها لمواجهة عمليات الاحتيال الذي يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين السعودية، مع تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية التي تقع على العملاء وشركات التأمين ومقدمي الخدمة.
التأمين على المركبات في السعوديةوقال الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد الشهري، إن استراتيجية ”نجم“ تهدف إلى تعزيز دورها المحوري في دعم قطاع التأمين على المركبات في المملكة، وتعظيم أثره الاقتصادي والتنموي، وذلك من خلال مبادرات وخدمات ترسخ مفاهيم النزاهة والمصداقية والأمان.
وأضاف: يعد الاحتيال في التأمين من أهم القضايا التي تعمل نجم والجهات ذات العلاقة على مكافحتها، من خلال تعزيز قدراتها على 4 محاور أساسية هي الكادر البشري، والأنظمة التقنية، والإجراءات التنظيمية والتوعية.
بدوره، قدم نائب الرئيس لقطاع الالتزام والمكلف بقطاع المخاطر في شركة ”نجم“ عبدالمجيد الربدي ورقة عمل تتناول الاحتيال في تأمين المركبات لافتاً إلى جهود الشركة لمكافحة الاحتيال.
توفير أفضل درجات الأمان والحماية
وأكد أن ”نجم“ تقود جهود مكافحة الاحتيال التأميني لتوفير أفضل درجات الأمان والحماية من خلال دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة الشركاء في شركات التأمين على اتخاذ القرارات، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط الداخلية لمنع وكشف الاحتيال، فضلاً عن إجراء دراسات تحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر متعددة للمعلومات وتحليل البيانات كنشاط وقائي ومن ثم وضع المؤشرات الملائمة لاكتشاف مواضع الاحتيال.
وأشار "الربدي" إلى دور نجم في إطلاق الحملات التوعوية الإعلامية لرفع مستوى الوعي بمكافحة الاحتيال وتوضيح أضراره ومخاطره وسبل الوقاية منه، إذ يأتي عقد هذه الورشة ضمن الجهود التي تقوم بها نجم بالتعاون مع الجهات التنظيمية والإشرافية.
وشهدت ورشة العمل حضور ومشاركة عدد من المعنيين في الإدارة العامة للمرور، وإدارة مرور المنطقة الشرقية، أسهمت في إبراز دور المرور في دعم الجهود التي تساهم في حماية المجتمع وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث المرورية في إطار منظومة توفر الضمانات الكاملة لحقوق جميع الأطراف، إضافةً إلى تشكيل فرصة لتبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة بين إدارة المرور وقطاع التأمين.