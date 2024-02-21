تحالف «سعودي - مصري» في التطوير العقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العربية للتصنيع، في القاهرة، مذكرة تفاهم مع تحالف سعودي - مصري ممثلا في شركات (الوبكو العليان الصناعية، وأوكتا إنترناشونال، وسيتي إيدج المصرية)، بشأن الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة التي سيقوم التحالف بتنفيذها.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر اللواء مهندس مختار عبداللطيف، والملحق التجاري بالسفارة أنور بن حصوصه.

وقع المذكرة، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع اللواء عبدالرحمن عبدالعظيم، فيما وقعها عن التحالف السعودي ـ المصري كل من رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم «الوبكو العليان الصناعية» السعودية الدكتور عبداللطيف المبارك، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «أوكتا إنترناشيونال» ومجموعة ديونز للاستثمار خالد معتوق، والرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» المصرية محمد الدهان.

وأكد نقلي ترحيب المملكة ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون القائم بين البلدين، وفتح آفاق الاستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الشعبين.