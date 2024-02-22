“أمين مجلس التعاون”: دول المجلس تحرص على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة أوبك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تحرص على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة أوبك.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة أوبك في عدة مجالات، أبرزها التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين مجلس التعاون والمنظمة، لضمان إمدادات الطاقة بشكلٍ آمن ومستقر خاصة في ظل التطورات والظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.

وأشاد معالي الأمين العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودورها المهم والحيوي في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط ومواجهة تحدياتها المستقبلية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء.