شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف.. كيف حققت مصر المركز الأول بأفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.

وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار (تمثل 14.1٪) من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر في المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونعرض في نقاط أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر:

1- 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25٪ من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022).

2- احتلت مصر في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار.

3- تمثل 14.1٪ من إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي الذي تلقته القارة في عام 2022.

4- احتلت مصر المركز الثاني في المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

5- نجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو8.9 مليار دولار عام 2022/2021.

6- 552 مليون دولار في قطاع العقارات.

7- 379.5 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء.

8 - 292 مليون دولار في قطاع السياحة.

9- 3.3 مليار دلار في قطاع الصناعات التحويلية.