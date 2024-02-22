شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعامل العلمية البحثية المتخصصة فى التحاليل الدقيقة بمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ضخم حضره العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعدد من الآثاريين والخبراء وقيادات وزارة السياحة والآثار، والعالم الأثري الدكتور زاهي حواس.

وقال الدكتور أحمد غنيم، إن المتحف أصبح له دور مهم في المجتمع المصري في مختلف المجالات، ليس فيما يتعلق بعرض القطع الأثرية وتفرده بقاعة المومياوات الملكية، ولكن أضحى له دور ثقافي مهم كمنارة ثقافية، ودوره حماية التراث المصري، واليوم يضاف بُعد هام، وهو البحث العلمي بافتتاح تلك المتاحف.

وتضم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية مجموعة من المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة والتي تخدم العمل في مجال ترميم الآثار، وكذلك البحث العلمي في جميع المجالات المختلفة.

والمعامل التي تم يضمها المتحف هي؛ معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، وحدة الأنوكسيا، معمل التجهيزات، وحدة الميكروسكوبات، معمل التحليل الطيفي الجزيئي، معمل الميكروبيولوجي، معمل التحليل الحراري، معمل تحليل العناصر، معمل قياس حجم الجزئيات، وحدة الفصل الكروماتوجرافي، معمل مطياف الرامان، معمل الأشعة السينية.