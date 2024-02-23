شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"إيديتا"..وتراجع البنك التجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.075 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 100.546 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 176.071 مليون شهادة.

بينما استقر مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 595.372 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.270 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.646 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 186.8 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 3.66%، واستحوذت المؤسسات على 17.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 53.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 36052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10815 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 6878 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.