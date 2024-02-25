“هيئة المنافسة” تعلن العقوبات المُقررة على شركتي “بندة” و “عتبة الباب” لمخالفتهما نظام المنافسة بإتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة -أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بندة للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29 / 6 / 1440هـ , فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بندة للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29 / 6 / 1440هـ، التي نصت على الآتي: ” يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة”, حيث تضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (400,000) أربعمئة ألف ريال على شركة بندة للتجزئة، وغرامة مالية قدرها (400,000) أربعمئة ألف ريال على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

وتدعو المنشآت كافة إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني: www.gac.gov.sa .