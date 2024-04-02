شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: خطاب الرئيس وضع خطة للحكومة لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف الخبير الاقتصادي، السيد عبد العظيم أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المجلس جنوب العاصمة الإدارية اليوم، وضع خطة متكاملة وشاملة للحكومة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بشكل كبير، معتمدا على ما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية من مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية والتي تعد أساس جذب أي استثمار للبلاد‬.

‏أضاف عبد العظيم أن الرئيس ركز على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين من خلال السيطرة على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ضمان الموارد المستدامة للنقد الأجنبي، علاوة على التركيز على المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وهي كفيلة بتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين بالإضافة إلى زيادة الصادرات، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري.

ونوه إلى أن الرئيس أشار إلى الصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري والتحديات الداخلية والخارجية الكبيرة، وبالرغم من ذلك تم إنجاز مشروعات ضخمة في البنية الأساسية والتحتية مطلوبة لبناء الوطن .