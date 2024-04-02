شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستثمرى المشروعات الصغيرة": تنصيب الرئيس خطوة لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم شكل خطوة لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت خلال الفترة الماضية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

وقال علاء السقطي في تصريح لـ"الخليج 365"، إن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة أعطى انطباعا قويا وصورة مشرفة حول حجم الإنجاز الذي حققته الدولة في أحد أهم مشروعاتها التنموية في السنوات الأخيرة، وأن مصر دولة قوية وقادرة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".