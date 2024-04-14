شكرا لقرائتكم خبر «الخدمات الأرضية» تجدد عقدها مع طيران ناس 5 سنوات بملياري ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عقدا مع شركة طيران ناس، لتقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات طيران ناس في جميع مطارات المملكة، بقيمة متوقعة تبلغ مليارين ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على تداول، أن مدة العقد 5 سنوات، ابتداء من 01 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2028.

وأشارت إلى أنها بمقتضى هذا العقد، ستزود رحلات شركة طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية، بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.

وأفادت، بأن الأثر المالي لهذا العقد يشمل استدامة لإيرادات الشركة خلال فترة العقد، لافتة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

وكانت شركة طيران ناس استلمت في أبريل الجاري الطائرة رقم 50 طراز A320neo من شركة إيرباص، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ضمن خطة الشركة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأسطول.

ويأتي استلام الطائرة رقم 50 ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة إيرباص، بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، التي كانت في حينها ثاني أكبر صفقة شراء طائرات من طراز A320neo في الشرق الأوسط، وخطوة استراتيجية لطيران ناس، وتعطي دلالة واضحة على حجم التطور والنمو الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الطيران فيه بشكل خاص.

وتعد هذه الطائرة الثالثة التي تسلمها طيران ناس خلال العام الحالي 2024.

في حين من المقرر أن يتسلم دفعات أخرى من الطائرات خلال هذا العام، إذ تعد طائرات إيرباص A320neo هي الطراز الأحدث والأكثر صداقة للبيئة، وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم، مما يعزز التزام طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.