شكرا لقرائتكم خبر عقد لتنفيذ عمائر سكنية بمشروع العلياء في مدينة المعرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة المعرفة الاقتصادية مع شركة الخريجي للتجارة والمقاولات عقد مقاولة تنفيذ كامل أعمال مقاولة عمائر سكنية إضافية ضمن عمائر المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات بـ 117.4 مليون ريال.

وقالت الشركة «إن العقد يتضمن تنفيذ كامل أعمال مقاولة عمائر سكنية إضافية ضمن عمائر المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 4 عمائر سكنية توفر 132 شقة سكنية بمساحات متنوعة تمثل إضافة للعمائر الحالية الجاري تنفيذها من قبل المقاول شركة الخريجي للتجارة والمقاولات لتبلغ بذلك إجمالي العمائر السكنية المسند تنفيذها للمقاول 396 شقة سكنية بمساحات متنوعة ضمن 12 عمارة سكنية بمشروع العلياء.

وستكون مدة العقد 24 شهرا تبدأ من صدور تصاريح البناء، وسيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار مدة مقاولة المشروع.

كما وقعت مدينة المعرفة مع شركة الخريجي عقد مقاولة تنفيذ أعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات والحدائق وتنسيق الموقع لمجموعة 8 عمائر سكنية توفر 264 شقة سكنية بمساحات متنوعة التي تمثل جزءا من العمائر السكنية الجاري تنفيذها حاليا بالمرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات.

وأوضحت أن قيمة العقد 171.1 مليون ريال لاتشمل ضريبة القيمة المضافة، ومدته 20 شهرا تبدأ من تاريخ 5 مايو 2024.

وبينت أن العلياء أحد المشاريع المحورية بمدينة المعرفة الاقتصادية ويمثل مشروعا بمكونات متعددة الاستخدامات ضمن مجمع مغلق “كمباوند” يجمع بين خدمات الضيافة والسكن والمكاتب والتجزئة والتعليم التي تم تصميمها لتستجيب للتوجه العمراني “أنسنة المدن” وبرنامج جودة الحياة الذي يعتمد على المناطق الخضراء وممرات المشاة لإيجاد نمط وجودة حياة جاذبة وفق رؤية المملكة الطموحة “2023”.

ويهدف المشروع لتمكين الشركات المحلية والأجنبية ورجال ورواد الأعمال الرقميين من العمل في المدينة المنورة.

وبحسب الشركة يتم تطوير المشروع بالمنطقة المطلة على شارع صفوان الذي يبلغ عرضه 40م، على مخطط بمساحة 269 ألف م2 مقسمة على قطع أراضي بمساحات مختلفة، تمت دراستها وتصميمها بالتسلسل الهرمي للممرات والطرق الواسعة مما يحقق منافع عديدة في حزمة الشوارع الرئيسة والفرعية وتتوسط المشروع حديقة بمساحة تقريبية 60 ألف م لتفصل حركة المشاة عن حركة السيارات.

ويضم المشروع مجموعتين من المكاتب مصممة بمساحات عمل مرنة لتشجيع العمل والابتكار وترتبط هذه المناطق بفنادق ومساكن مطلة على حديقة بطول كم وشقق مخدومة ومساكن مزودة بتقنية المنازل الذكية، ويرتبط بمراحل أخرى لتكوين سلسلة مستمرة من الحدائق والمساحات المفتوحة ومسارات المشاة ضمن معالجات فنية مفتوحة للفنون والتراث الإسلامي.

كما يضم المشروع فندقا فئة 4 نجوم لعدد 130 غرفة فندقية تتم إدارته من قبل مجموعة حياة العالمية تحت العلامة حياة سنترك، ويضم كذلك شققا فندقية فئة 4 نجوم بعدد 420 شقة فندقية تتم إدارتها من قبل مجموعة حياة العالمية من خلال العلامة حياة هاوس.

ويضم شققا مخدومة بعدد 420 شقة تتم إدارتها من قبل الشركة وشقق سكنية بحوالي ألف شقة بمساحات مختلفة تتاح للبيع للراغبين في السكن المتميز ضمن مجمع مغلق ومخدوم وذلك من خلال نظام البيع على الخارطة تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

كما يحتوي المشروع على فلل متصلة بعدد 70 فيلا وعلى مساحات تجارية ومسجد كبير وحضانة.