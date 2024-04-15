شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية للتوسع في قطاع التعهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تنمية صناعة التعهيد وقطاع المهنيين المستقلين، عن توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد على مدار 3 سنوات منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر.

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى تم إطلاقها بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.



ونما عدد العاملين فى التعهيد من 105 ألف فى نهاية عام 2022 إلى 130 ألف متخصص بنهاية عام 2023 بنسبة نمو حوالى 24%.