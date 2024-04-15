وبدأت PMS تنفيذ اعمال إنزال الخط البحري الثاني الجديد قطر 18 بوصة أيضاً، والذي يقترب من المراحل النهائية وكانت شركة خدمات البترول البحرية PMS قد حصلت على أمر إسناد لتنفيذ مشروع تنمية حقول أكتوبر البحرية التابعة لشركة بترول خليج السويس جابكو لتعظيم انتاج الزيت الخام في حقول أكتوبر البحرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول البحرية" تنتهى من إنزال الخط البحري الأول بمشروع تنمية حقول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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