مجموعة “روشن” توقع اتفاقية تطوير مع “دار الأركان للتطوير العقاري” بقيمة 215 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت مجموعة روشن، عن توقيع اتفاقية بقيمة تزيد عن 215 مليون ريال مع شريك شركة “دار الأركان”، لتطوير مجموعة من الفلل السكنية في المرحلة الأولى (أ) من مجتمع سدرة.

وتعمل مجموعة روشن، على تعزيز ريادتها في السوق العقارية، وذلك من خلال توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع أفضل الشركات حيث سبق لها التعاون مع شركات عالمية، لتوفير حلول ذكية وصديقة للبيئة لسكان مجتمعاتها.