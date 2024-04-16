شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: الفيسبوك وواتساب الأكثر استخداما في عمليات الشراء أونلاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:00 ص
كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن المواقع والتطبيقات الأكثر استخداما في الشراء عبر الإنترنت، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون صفحات الفيسبوك في عمليات الشراء عبر الإنترنت نحو %61.7 من الأفراد الذين يقومون بالشراء عبر الانترنت، وتليه نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء من خلال مجموعات الواتساب، حيث وصلت نسبتهم %31.8.
وجاءت بعد ذلك تطبيقات أوبر وكريم بنحو %28.3 و %15.9 من الأفراد يستخدمون تطبيق أوليكس في الشراء عبر الإنترنت، يليهم موقع جوميا وتطبيقات الهاتف المحمول الأخرى وأمازون بنسبة %13.1 و %12.2 و %11.3 على التوالي وبلغت نسبة الأفراد الذين يقومون
بالشراء من موقع الشركة على الويب 3.7%.
بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول صوت وبيانات نحو 75.51 مليون مستخدم بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 وذلك مقارنة بنحو 69.72 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ إجمالى أعداد مشتركى الهاتف المحمول 106.21 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 99.38 مليون مشترك بنهاية أكتوبر - ديسمبر 2022.
وسجل عدد مشتركى الهاتف المحمول ما نسبته نحو %89 من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى أكتوبر - ديسمبر 2023.
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