شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: الفيسبوك وواتساب الأكثر استخداما في عمليات الشراء أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن المواقع والتطبيقات الأكثر استخداما في الشراء عبر الإنترنت، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون صفحات الفيسبوك في عمليات الشراء عبر الإنترنت نحو %61.7 من الأفراد الذين يقومون بالشراء عبر الانترنت، وتليه نسبة الأفراد الذين يقومون بالشراء من خلال مجموعات الواتساب، حيث وصلت نسبتهم %31.8.

وجاءت بعد ذلك تطبيقات أوبر وكريم بنحو %28.3 و %15.9 من الأفراد يستخدمون تطبيق أوليكس في الشراء عبر الإنترنت، يليهم موقع جوميا وتطبيقات الهاتف المحمول الأخرى وأمازون بنسبة %13.1 و %12.2 و %11.3 على التوالي وبلغت نسبة الأفراد الذين يقومون

بالشراء من موقع الشركة على الويب 3.7%.

بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول صوت وبيانات نحو 75.51 مليون مستخدم بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 وذلك مقارنة بنحو 69.72 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالى أعداد مشتركى الهاتف المحمول 106.21 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 99.38 مليون مشترك بنهاية أكتوبر - ديسمبر 2022.



وسجل عدد مشتركى الهاتف المحمول ما نسبته نحو %89 من إجمالى مشتركى الخدمة التليفونية فى أكتوبر - ديسمبر 2023.



