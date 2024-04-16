شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة تسجيل مركزها الرئيسي وفروعها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت" رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كل من المركز الرئيسي وتسجيل كافة الفروع التابعة لها ،والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها ، لافتة إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشأة فقط ، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها ، موضحة أن عدم الإلتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي .

وطالبت هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدة على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع ، مشيرة إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وأوضحت " رشا عبد العال " أن التزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

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