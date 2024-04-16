شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024، في البنوك العاملة في مصر بالتعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.65 للشراء، 48.75 جنيه للبيع، كما سجل فى بنك مصر 48.65 للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.60 جنيها للشراء.

48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.65 جنيها للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.55 جنيه للشراء.

48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.30 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.60 جنيه للشراء.

47.70 جنيه للبيع.