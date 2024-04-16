الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-4-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ريهام الباشا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:45 ص

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-4-2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات الصباحية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.92 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر سعر 12.92جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.92 جنيه للشراء.

12.95  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.92 جنيه للشراء.

 

12.95  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.93  جنيه للشراء.

12.98  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.65 جنيه للشراء.

12.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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