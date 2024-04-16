الاقتصاد

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ريهام الباشا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:57 م

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم بمنتصف التعاملات، في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 48.50 للشراء، 48.60 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ48.65 للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.50 جنيها للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.50 جنيها للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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