شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. شعبة المستلزمات تشيد يقرار الإفراج عن الواردات الطبية بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 18-4-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، منها إشادة شعبة المستلزمات بالإفراج عن كل الواردات الطبية بالموانئ للتخفف من معاناة المواطنين، وتصريحات صندوق النقد الدولى بأن التضخم والديون تحديات أمام العالم وإجراءات دعم النمو ضرورية.

أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن جميع رسائل المستلزمات الطبية التى كانت عالقة بالموانئ، حيث يسهم ذلك في تخفيف المعاناة عن ملايين المواطنين وأسرهم.



صندوق النقد: التضخم والديون تحديات أمام العالم وإجراءات دعم النمو ضرورية

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