سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، 27-4-2024، في البنوك المصرية.

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47:85 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الاسكان عند مستوى 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي اجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 47.85 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.