شعبة بيض المائدة: انخفاض 50 جنيها بالكرتونة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عن تراجع أسعار بيض المائدة بنسبة تتراوح بين 30% و 40%، لتصل من140 إلى 150 جنيهًا بحد أقصى.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إلى أن الكرتونة كانت تصل للمستهلك بـ 180 و 190 جنيهًا، موضحا أن هذا التراجع في الأسعار يرجع إلى دخول المنتج في دورات إنتاج جديدة.

وأضاف أن سعر التكلفة يتحدد على أساس الإنتاج، مشيرا إلى أن ازدياد المعروض من بيض المائدة يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مباشر، دون الحاجة إلى حملات مقاطعة أو أية تدخلات آخرى، لا سيما مع استدامة توافر الأعلاف.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية كانت نتيجة طبيعية لتراجع دورات الإنتاج، قائلا: «الوضع هيتعدل في شهر أكتوبر، وسنصل إلى الوضع الطبيعي، وسوف نرى انخفاضًا كبيرا في تكلفة كرتونة البيض مع زيادة الإنتاج».