شكرا لقرائتكم خبر تراجع إصابات العمل في المملكة 30.7% وارتفاع المنشآت الممتثلة بالسلامة المهنية إلى 71.27% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد الراجحي، أن جهود المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أثمرت عن انخفاض معدل إصابات العمل في المملكة 30.7% خلال السنوات الماضية، فيما ارتفعت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 71.27%.

وأكد الراجحي في افتتاح المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية بالرياض أمس، نجاح المملكة خلال الأعوام الماضية في تحقيق عدد من المنجزات في مجال السلامة والصحة المهنية؛ نتيجة للبرامج والمبادرات التي بدأ العمل عليها بالتزامن مع إطلاق رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى إيجاد مجتمع حيوي وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة، مشيرا إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز وحماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل.

وأشاد بجهود المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والدور التكاملي الذي تقوم به الجهات من مختلف القطاعات في المجلس وفي منظومة السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن تلك الجهود أثمرت عن انخفاض معدل إصابات العمل في المملكة من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل إلى 288 إصابة لكل 100 ألف عامل، بمعدل 30.7% خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية إلى 71.27% ، إضافة إلى إطلاق عدد من التشريعات التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي بمسائل السلامة والصحة المهنية، من خلال إطلاق البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، ومن بين هذه التشريعات إصدار اللائحة الإدارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة، مما ضمن شمولية واعتمادية هذه السياسة وتنفيذها بقرار من مجلس الوزراء، مع متابعة دقيقة لتنفيذه.

وتستمر أعمال المؤتمر الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية الذي يأتي تحت شعار «استكشاف الأفق»، 3 أيام

(5 - 7 مايو 2024)، ويناقش 5 محاور رئيسة؛ تتضمن الاستدامة وسلامة الشركات والتحول التقني، إضافة إلى محور الوعي والثقافة ومحور الصحة المهنية، وذلك بحضور عدد من المختصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، وذلك في فندق الفورسيزون.

وقد افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعرض المصاحب للمؤتمر، وزار عددا من أجنحة الشركاء والرعاة والجهات المشاركة مثل: معرض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومعرض شركة أرامكو الشريكين المؤسسين والمنظمين للمؤتمر، كما دشن الموقع الرسمي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، واستعرض منصة التدريب الالكتروني في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنصة التبليغ والتحقيق عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.

المؤتمر يناقش 5 محاور: